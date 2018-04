In Folge der Finanzprobleme der Arcandor AG (Karstadt/Quelle) sah sich die Konzernleitung "aus strategischen Gründen" gezwungen, nun auch für Foto Quelle einen

In Folge der Finanzprobleme der Arcandor AG (Karstadt/Quelle) sah sich die Konzernleitung "aus strategischen Gründen" gezwungen, nun auch für Foto Quelle einen Insolvenzantrag zu stellen. Es soll ein geordnetes Verfahren in Eigenverwaltung durchgeführt und der Geschäftsbetrieb unter Kontrolle des Insolvenzverwalters uneingeschränkt fortgeführt werden, um langfristig die Foto Quelle GmbH & Co. OHG zu retten. www.fotoquelle.de