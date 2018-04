Flat-TV mit DVD/DVB-T/USB bei Aldi

Ab dem 27. April 2009 verkauft der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord für 249 Euro ein 21,6-Zoll-LCD-Fernseh-Gerät (55 cm Diagonale) mit integriertem DVB-T-Empgfangsteil, DVD-Player, USB-Port sowie einem 3in1-Kartenleser.

Das Fernsehgerät vom Elektronik-Hersteller Medion wird unter dem wenig griffigen Namen "Design LCD-TV-/DVD-Kombination" verkauft. Als Auflösung gibt Aldi für das 16:9-Panel 1.366 x 768 Pixel an, womit das Gerät zusammen mit dem HDMI-Anschluss den HD-Ready-Anforderungen genügt. Der Kontrast von 800:1 sowie die Helligkeit von 350 cd/m2 rangieren jeweils eher am unteren Ende der aktuellen Leistungsskala, sind aber für diese Preis- und Größen-Klasse nicht unüblich. Dafür dürfte die Reaktionszeit des LCD-Displays mit angegebenen 5 ms auch PC-Spieler und Sport-Freunde zufrieden stellen. Hier sind die vom Hersteller Medion verlautbarten technischen Details und Extra-Features im Einzelnen:

Technische Daten des Medion Design LCD-TV-/DVD-Kombination

- 55 cm Bilddiagonale, 16:9 - Auflösung: 1366 x 768 - Kontrast: 800:1 - Helligkeit: 350 cd/m2 - Betrachtungswinkel: 170°/155° H/V - Reaktionszeit: 5 ms - Bildoptimierung durch Rauschfilter - Hyperband-Kabeltuner - Teletext - 199 Programmspeicherplätze + AV - Automatischer Sendersuchlauf mit automatischer Speicherung - SWAP-Funktion - Equalizer - Integrierter DVD-Player (DivX kompatibel) - 3in1 Kartenleser (MMC, SD und Speicherstick) - Kindersicherung - 2 x 3 Watt Audioleistung - Sleeptimer - MP3- und JPG-Wiedergabe über USB - Low Power Standby ca. 1 Watt

Anschlüsse und Features des Medion Design LCD-TV-/DVD-Kombination

- 1 x HDMI inkl. HDCP-Entschlüsselung - VGA (15 Pin D-Sub) - 1 x SCART - Audio in für Composite Video - Component Video in (YUV) - Stereo Audio in für PC/Composite - SPDIF, Digital Audio Out - Stereo Audio Out - Kopfhöreranschluss - Antennenanschluss - USB-Anschluss - 300 Programmspeicherplätze - Automatische Senderprogrammierung - Favoritenliste - Timer - CI-Slot - EPG

DVD-Features des Medion Design LCD-TV-/DVD-Kombination

- Zeitlupenfunktion - Wiederholfunktion - Multi-Angle-Funktion (DVD-abhängig) - Zoom - Kompatible Formate:?DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW, Audio CD, MP3, JPG, DivX kompatibel Zusätzlich liegen dem Fernsehpaket noch ein Antennenkabel sowie eine lernfähige 5in1-Fernbedienung bei. Die Garantiezeit des Herstellers Medion beträgt für den Design LCD-TV-/DVD-Kombination 36 Monate.