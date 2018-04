Finale der eSport-Liga ESL am 13./14. Juni in Köln

Am 13. und 14. Juni finden in Köln die Finals der ESL (Electronic Sports League) statt. Die ESL ist eine der wichtigsten Organisationen für professionelles Online-Spielen. Mit 130.000 Euro fällt das Gesamtpreisgeld dementsprechend hoch aus.

Die insgesamt 14. Saison der "ESL Pro Series" startete am 20. März, die Sieger werden am erwähnten Wochenende in den Hallen der Kölner "EXPO XXI" gekürt. Als "Sportarten" dienen dabei Counter-Strike, Counter-Strike: Source, WarCraft 3 und FIFA 2009. Neben mehreren Hundert Sportlern erwarten die ESL rund 4.000 Zuschauer. Vor den Finalspielen richtet der Veranstalter "Turtle Entertainment" gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und weiteren Partnern die so genannte Eltern-LAN aus. Hierbei soll Eltern die Ratlosigkeit und Skepsis gegenüber dem "gefährlichen" Hobby ihrer Sprösslinge genommen werden.