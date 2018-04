Film: Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 - Trailer und Bildgalerie

Am 24. September startet mit "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" das langerwartete Remake des Filmklassikers "Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123". Auf magnus.de können Sie vorab schon mal die wichtigsten Szenenbilder und auf einen brandneuen Trailer abfahren.

Die U-Bahn Pelham 123 wird Opfer eines radikalen Raubüberfalls, als bewaffnete Männer den Zug in ihre Gewalt bringen und die Passagiere samt Zugführer als Geiseln nehmen. Zunächst reagieren alle Beteiligten noch mit ungläubigem Staunen, wie jemand denn so verrückt sein kann, einen U-Bahn-Zug zu kapern. Doch der altgediente Fahrdienstleiter der New Yorker Subway, Zachary Garber (Denzel Washington, "Phiadelphia", "Der Knochenjäger"), wird sehr bald eines besseren belehrt. Denn der kaltblütige Anführer der Bande (John Travolta, "Saturday Night Fever", "Pulp Fiction") hat den U-Bahn-Überfall bis ins kleinste Detail durchgeplant. Er fordert ein unbezahlbares Lösegeld, welches innerhalb von einer Stunde auszuzahlen ist - ansonsten geht er dazu über, die ersten Geiseln zu töten.

Tony Scott ("Der Staatsfeind Nummer 1", "Deja Vu") führte Regie bei diesem spannungsgeladenen, adrenalintreibenden Großstadt-Thriller, einem Remake von Joseph Sargents "Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123" mit Walter Matthau und Robert Shaw aus dem Jahr 1974. In den Hauptrollen liefern sich diesmal mit Oscar-Preisträger Denzel Washington ("Training Day", "Inside Man") und John Travolta ("Face/Off - Im Körper des Feindes", "Password: Swordfish") zwei wahre Hollywood-Schwergewichte ein schauspielerisches Duell der Extraklasse. In weiteren Rollen agieren James Gandolfini ("Das Spiel der Macht", "Die Sopranos", "8MM") und John Turturro ("Collateral Damage", "Transformers").