Fernsehkauf: Einfache Bedienung am wichtigsten für Käufer

Deutsche Verbraucher achten beim Kauf eines Fernsehers neben dem Preis vor allem auf die Bedienungsfreundlichkeit und den Stromverbrauch. Eine einfache Bedienung ist für 91 Prozent der Verbraucher "wichtig" oder "eher wichtig" und nimmt damit den Spitzenplatz bei den Kaufkriterien ein, gefolgt von einem guten Preisleistungsverhältnis (90 Prozent) und einem geringen Stromverbrauch (86 Prozent). Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands Bitkom. Weitere wichtige Aspekte für die Kunden sind die Bildschirmgröße (82 Prozent) sowie die sonstigen Umwelteigenschaften (67 Prozent) des Fernsehers. Außerdem spielen das Design, eine hochauflösende Bildqualität sowie die Marke des Herstellers eine Rolle.

Junge Generation kauft anders

Allerdings hängen die Aspekte beim Kauf von TV-Geräten stark vom Alter der Befragten ab, so die Analysten. Männliche Jugendliche legen einen überdurchschnittlich hohen Wert auf USB-Anschlüsse (71 Prozent), eingebaute Lesegeräte für Speicherkarten (79 Prozent) und Internetfähigkeit (36 Prozent). Internetfähige Fernseher und Set-Top-Boxen zum Nachrüsten vorhandener Geräte kommen derzeit vermehrt in den Handel. Generell steigt laut Bitkom die Nachfrage nach LCD- und Plasmafernsehern trotz Wirtschaftskrise weiter. 2009 sollen voraussichtlich 7,1 Millionen Flachbildfernseher verkauft werden, dies würde einem Plus von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Grundlage für die Schätzung sind Daten des Bitkom-eigenen Marktforschungsinstituts EITO. Der Durchschnittspreis für einen Flachbildfernseher fällt in diesem Jahr von 820 auf 747 Euro - ein Rückgang um neun Prozent. Daher erwarten die Analysten für dieses Segment 2009 keine Steigerung des Marktvolumens. Fernsehgeräte sollen aber das wichtigste Segment im CE-Markt bleiben. Sie stehen für rund 40 Prozent der Umsätze in der Unterhaltungselektronik.

Hintergrund zur Erhebung

Das European Information Technology Observatory liefert aktuelle Marktdaten zu den weltweiten Märkten der Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. EITO wird von der Bitkom Research GmbH betrieben, einer Tochtergesellschaft des Bitkom. Das EITO arbeitet u.a. mit den Marktforschungsinstituten PAC, IDATE und GfK zusammen. Für die Umfrage hatte das Marktforschungsinstitut techconsult im Mai 2009 tausend Personen befragt.