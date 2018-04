Die US-amerikanische TV-Marke Predicta erlebt eine Wiederaufersteheung und verblüfft Kunden mit Fernsehgeräten im Retro-Design. Für die Technik ist das Elektronikunternehmen Telstar zuständig, die mit den Designs den alten Predicta-Flair wieder aufleben lässt.

"Wir wissen, dass es mit der Hilfe von Softwareprogrammen wie Photoshop ein Leichtes ist, ein Unternehmen oder Produkte im Internet zu fälschen", weisen die Prediction-Macher auf die Echtheit der gezeigten TV-Geräte hin. Wedes auf der Seite gezeigte Gerät sei ein hergestelltes Fernsehgerät, das aus neuen Teilen zusammengebaut wurde. "An keinem der Bilder wurde mit Photoshop oder einem anderen Bildbearbeitungsprogamm herumgedoktort, um die Illusion zu erzeugen, dass wir Farben oder Optionen zeigen, die nie gebaut worden wären", heißt es auf der Website weiter. Hintergrund: Die meist gestellte Frage an die Macher laute, ob es sich bei den Geräten um echte Produkte handle. Eine Adresse ist auf der Website von Predicta allerdings nicht angegeben. Es findet sich lediglich eine E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme. Die Muttergesellschaft Telstar Electronics bietet zusätzlich noch eine Telefonnummer für die Kontaktaufnahme an.

Firma ohne sichtbare Adresse

Auch wenn die Geräte ihren Weg ins Wohnzimmer nicht finden sollten, sehenswert sind diese auf jeden Fall, wovon sich magnus.de-Leser in der untenstehenden Galerie überzeugen können.