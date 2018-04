EyeTV3 von Elgato

Elgato Systems stellt mit EyeTV3 ein Update für seine TV-Software vor. EyeTV ist eine Komplettlösung für das Fernsehen am Mac. Sie ermöglicht das Aufnehmen und Schneiden von TV-Sendungen im Standard- und auch im hochauflösenden HDTV-Format.

EyeTV3 zeichnet sich laut Hersteller durch ein neues Bedienkonzept, einer intelligenten Aufnahmesteuerung sowie neuen Optionen für Streaming und Sharing aus.

So bietet im Finder des Mac-OS-X-10.5 ein eigenes Programmfenster eine übersichtliche Vorschau über die einzelnen Funktionen. Die Aufzeichnungen kann der User entweder anhand von Listendarstellungen oder - ähnlich wie bei iTunes - im Cover-Flow-Modus überwachen. Elgato verspricht weiterhin eine intuitive Bedienung und vereinfachte Menüführung. So sind die Zeitleiste und die Steuerung für die Wiedergabe im Fernsehfenster integriert. Das halbtransparente On-Screen-Menü soll eine Steuerung über Fernbedienung, Maus oder Tastatur ermöglichen. Der Editor, den man zum Schneiden des Films benötigt, ist im Film-Fenster integriert, so dass der Nutzer nicht mehr zwischen zwei Fenstern hin und her klicken muss. Ein Umgebungsmanager passt sich den verschiedenen Standorten an und erspart somit Sendersuchläufe.

Weitere Features sind der erweiterte elektronische Programmführer EPG sowie eine intelligentere Aufnahmesteuerung. Durch die verbesserte Suchfunktion lassen sich mehrere Suchkriterien miteinander verknüpfen. Die Ergebnisse kann man speichern und auf Wunsch auch automatisch aufzeichnen lassen.

Die Netzwerkfunktion ermöglicht es, die aufgenommenen TV-Sendungen anderen Nutzer im lokalen Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Durch Wi-Fi-Access lassen sich die Sendungen auch über WLAN auf dem iPhone oder iPod touch betrachten. Die Auflösung ist optional wählbar. Die Netzwerkfunktion ist außerdem passwortgeschützt.

EyeTV3 unterstützt sowohl ältere Macs mit PowerPC-Prozessor als auch neuere Modelle mit Intel-Chipsatz. Die Vollversion kostet 79,95 Euro. Anwender, die bereits die Vorgängerversion EyeTV2 installiert haben, müssen für das Update 39,95 Euro bezahlen. Alle diejenigen, die EyeTV2 erst ab dem 1. Dezember 2007 besitzen, erhalten ein kostenloses Upgrade. EyeTV3 ist im Elgato-Online-Shop erhältlich.