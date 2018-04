Ist dies der Anfang vom Ende der DVD? Zumindest den Hollywood-Blockbuster "X-men Origins: Wolverine - Wie alles begann" veröffentlicht 20th Century Fox bereits am 25. September 2009 auf Blu-ray-Disc mit zahlreichen Extras - und erst am 1. Oktober 2009 folgt die relativ spärliche DVD-Ausgabe.

"X-men Origins: Wolverine" ist der erste Film, den 20th Century Fox als zunächst auf Blu-ray und erst später auf DVD veröffentlicht. Das Motiv dahinter ist klar: Neue Kaufanreize zu Gunsten von Blu-ray und gegen die DVD schaffen. Auf Rückfrage von magnus.de am Mittwoch bestätigte ein Sprecher von 20th Century Fox, den Wolverine-Blockbuster als Versuchsballon zu verwenden, um die Blu-ray-Version vor der DVD-Ausgabe zu veröffentlichen und damit die Kundenreaktion entsprechend auszutesten. In wie weit noch weitere Filme in nächster Zukunft erst unter den blauen Laser finden, darüber wollte man bei 20th Century Fox nichts weiter bekunden. Vermutlich will der Filmverleih selbst erst die Kaufergebnisse von Wolverine abwarten.

Auf Scheibe 2:30 Minuten mehr Film als im Kino - die Details zu den Discs

Immerhin: sowohl Blu-ray wie auch DVD beinhalten eine um 2:30 Minuten längere Extended-Cut-Version von Wolverine. Zusätzlich schnürt 20th Century Fox ab 1. Oktober auch noch eine "X-Men-Quadrilogy", welche die komplette X-Men Reihe inklusive "X-Men Origins: Wolverine" enthält. dieses Bundle ist sowohl als Blu-ray- als auch auf einer DVD-Box mit je vier Discs erhältlich. Doch auch mit der "X-Men-Quadrilogy" fördert Fox die Blu-ray noch mal gehörig, da es hier exklusiv eine auf acht Blu-ray-Discs erscheinende Special Edition mit noch mehr Bonusmaterial geben wird. Wieder zurück zum eigentlichen Film: "X-men Origins: Wolverine". Selbst hier platzen die Boni auf der Blu-ray-Scheibe fast aus allen Nähten, während die DVD-Ausgabe eher übersichtlich erscheint. Hier die Bonusmaterialien der beiden Versionen laut 20th Century Fox wie folgt:

auf DVD ab 1. Oktober 2009:

Digitale Film-Kopie Wolverines Herkunft Alternatives Filmende: Wolverine in Japan

auf Blu-ray-Disc ab 25. September 2009:

Digitale Film-Kopie Audiokommentar des Regisseurs Audiokommentar der Produzenten Ein Gespräch mit den X-Men & Wolverine Schöpfern Stan Lee & Len Wein Wolverines Herkunft Waffe X: Mutantenakten X·View-Modus Die Entstehung der Helikopter-Sequenz 4 entfallene und alternative Szenen mit zuschaltbarem Kommentar des Regisseurs Die Weltpremiere von "X-Men Origins: Wolverine" Live Lookup (BD-Live)

Handlungsabriss zum Film "X-men Origins: Wolverine - Wie alles begann"

Die X-Men sind Mutanten, ausgestattet mit faszinierenden Superkräften. Der junge Logan (Hugh Jackman) ist einer von ihnen: Im Zorn wachsen Knochenklauen aus seinen Fäusten, sein Selbstheilungsfaktor lässt ihn Kugelhagel und mehrere Kriege überleben. In einer militärischen Sondereinheit kämpft er sich durch die Jahrzehnte, bis er, des Kämpfens müde, sich mit seiner großen Liebe Kayla Silverfox (Lynn Collins, "50 erste Dates") in die Einsamkeit Kanadas zurückzieht. Doch der Fluch seiner Superkräfte holt ihn ein. Sein Bruder und Gegenspieler Sabretooth tötet die Liebe seines Lebens und aus Logan wird Wolverine. Mit einem Skelett aus unzerstörbarem Adamantium und zu Klingen gehärteten Klauen - eine Kampfmaschine, die nur noch ein Ziel hat: Rache.