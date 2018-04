Epson unterstützt zum zweiten Mal die "FEP European Professional Photographer of the Year Awards". Europäische Profifotografen können sich noch bis zum 15.

Epson unterstützt zum zweiten Mal die "FEP European Professional Photographer of the Year Awards". Europäische Profifotografen können sich noch bis zum 15. November auf der Webseite www.europeanphotographers.eu um den Fotografie-Preis bewerben. Alle prämierten Fotos werden vom 4. Dezember 2009 bis zum 10. Januar 2010 im Foto-Museum Antwerpen ausgestellt - gedruckt von Epson. Anschließend ist die Ausstellung auch in anderen europäischen Großstädten zu sehen. Die Gewinner der FEP European Professional Photographer of the Year Awards werden am 17. Dezember bekannt gegeben.

www.epson.com www.europeanphotographers.eu