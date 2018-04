Envivio iLiveTV: Videostreaming und Video-on-Demand auf dem iPhone

Der Spezialist für Videosoftware Envivio hat am Montag in Kalifornien das Broadcasting-Programm iLiveTV vorgestellt. iLiveTV soll die Funktionen des neuen iPhone 3.0-Betriebsystems unterstützen und Live-Streams, sowie Video-on-Demand ermöglichen.

Mittels iLiveTV sollen Fernsehsender und sonstige Medienhäuser Videos in Heimkinoqualität für das iPhone aufbereiten können. Laut Hersteller passt sich die Bildqualität und die Größe der Videos automatisch an die zur Verfügung stehende Bandbreite der Wireless-LAN- oder UMTS-Verbindung an. Keine zusätzliche Software ist auf dem iPhone zu installieren, Endanwender bedienen das Programm über ein Webinterface und schalten mit einer coverflow-ähnlichen Navigation zwischen den Kanälen um. Preise und Verfügbarkeit der Software stehen derzeit noch nicht fest. Interessenten können sich auf der Internetseite des Herstellers für eine Demovorführung registrieren.