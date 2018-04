Als Brücke zwischen Mobiltelefon und Fernseher dient der Enox BridgMan der via Bluetooth Fotos, Videos und Musik entgegenimmt und analog an den Fernseher

Als Brücke zwischen Mobiltelefon und Fernseher dient der Enox BridgMan der via Bluetooth Fotos, Videos und Musik entgegenimmt und analog an den Fernseher weiterreicht. Dabei übernimmt BridgeMan auch das hochskalieren als auch das runterskalieren von Bildern. Zu den Componenten und Composite-Ausgängen bietet die kleine Box einen Multiformat-Kartenslot, USB- und ein Mini-USB-Anschluss. Intern hat sie ein 128 Megabyte Speicher Platz zum Zwischenspeichern. Die kleine Box gibt die Videoformate Motion-JPEG, MPEG-1, MPEG-4, 3GP/3GPP und H.254 wieder, spielt die Audio-Formate MP3, WMA, AAC-LC, WAV, OGG-Vobis sowie PCM/ADPCM und zeigt die JPEG-, TIFF- und BMP-Bilder. Die Ausgabe klappt in SD-Auflösung mit 720 x 576 Pixeln. Bedient wird der BridgeMan über eine Fernbedinung. Neben den Menüpunkten Foto, Video und Musik findet sich das "Ordner", um Dateien zu verschieben, zu kopieren oder zu löschen. Der Enox BridgeMan ist ab sofort für 100 Euro zu haben. Wer ihn im Fachhandel nicht findet kann über den Herstellereigenen Online-Shop bestellen. Im Lieferumfang sind neben der Fernbedienung auch die benötigten Audio- und Videokabel enthalten. www.enox24.de