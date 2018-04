Emtec bringt den Movie Cube S800H auf den deutschen Markt. Die Multimedia-Festplatte zeigt Fotos und Filme mit bis zu 1920 x 1080 Pixeln. Dabei nimmt sie die

Emtec bringt den Movie Cube S800H auf den deutschen Markt. Die Multimedia-Festplatte zeigt Fotos und Filme mit bis zu 1920 x 1080 Pixeln. Dabei nimmt sie die Fotoformate JPG und BMP via zweier USB-Host-Schnittstellen von Digitalkameras, externen Speichern oder Kartenlesern entgegen. Zudem versteht der Movie Cube S800H neben den wichtigen H.264 und AVCHD-Video-Codecs viele weitere (MKV, AVI, MP4, MPG, etc.). Auch Audiodaten in MP3 und WMA-Format nimmt er entgegen. Mit Hilfe des integrierten DVB-T-Tuners empfängt der S800H Fernsehprogramme, die der Anwender aufzeichnen und per "Time-Shift-Funktion" auch zeitversetzt anschauen kann. Mit Ausgabegeräten kommuniziert die Multimedia-Festplatte über HDMI, Scart, Component oder Cinch-Video-Anschluss. Ton gibt der Multimedia-Player über je einen coaxialen und optischen Audio-Ausgang oder via Stereo-Cinch aus. Für kabellose Netzwerkübertragungen wird der optional erhältliche EMTEC-Wifi-Dongle 802.11n ebenfalls via USB mit dem Movie-Cube verbunden. Alternativ gibt es einen herkömmlichen Netzwerk-Anschluss. Per NAS- und WiFi-Funktionen kann der S800H so auf Daten zugreifen, die auf einem anderen PC gespeichert sind und sie direkt abspielen.

Der Movie Cube S800H von Emtec ist ab November zu folgenden Preisen und in folgenden Kapazitäten erhältlich: - mit 500 GB Speicherplatz = rund 300 Euro - mit 1 TB Speicherplatz = rund 350 Euro - mit 2 TB Speicherplatz = rund 450 Euro Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten. http://www.emtec-international.com