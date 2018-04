Edifier iF350: iPod-Dockingstation mit großem LC-Display

Der chinesische Lautsprecher-Hersteller Edifier stellte am Dienstag eine neue Dockingstation vor. Zu den Spezialitäten des "iF350" gehören die besonders kompakten Abmessungen sowie ein großes LC-Display.

In der Dockingstation finden iPhones und iPods Platz; über den AUX-Eingang können zusätzliche Signalquellen angeschlossen werden. Ein FM-Tuner sorgt für den Radio-Genuss, die Weck-Funktion fürs weniger schöne morgendliche Aufwachen. Per mitgelieferter Infrarot-Fernbedienung steuert man angeschlossene iPods und iPhones. Passend zum Mobilitätsgedanken kann man den Signalgeber auf der Rückseite des Geräts in einem speziellen Einschub sicher verstauen. Transportiert wird das iF350 in der enthaltenen Tragetasche. Die integrierten Lautsprecher werden von bis zu 2x6 Watt angefeuert. Die "Edifier iF350"-Dockingstation ist ab Dezember 2009 zu einem Preis von rund 120 Euro erhältlich.