Gerade Fotografen neigen oft dazu aus Sicherheit Dateien in mehreren Ordnern zu speichern. Doch nach der Bearbeitung muss man aufräumen, sonst wird schnell der Speicherplatz knapp. Diese Aufgabe übernimmt man entweder manuell oder aber mit dem Dupehunter. Er durchsucht nicht nur nach den Dateinamen, sondern macht Byte für Byte einen Vergleich, so dass doppelte Bilder auch dann auffallen wenn sie einen anderen Namen haben.

Das Programm bietet von den gefundenen Dateien eine Schnellansicht für über 100 verschiedene Dateiformate und zeigt das Suchergebnis in einer Baumstruktur an. Zudem lässen sich Suchergebnisse in verschiedene Tabellenformate, zum Beispiel für Excel oder in XML, exportieren und Suchaufträge die öfter stattfinden sollen speichern. Die Software ist netzwerkfähig, soll trotz des Direktvergleichs vom Datenbestand extrem schnell sein und Dateien zuverlässig komplett löschen. Der Dupehunter lässt sich via Windows Kommandozeile auch automatisch starten und beenden. Die nur 5,5 Megabyte große Software kann man als 30-Tage Version von der Website herunterladen. Wer sich anschließend für das Programm entscheidet bezahlt 35 Euro mit einjähriger Aktualisierung oder 50 Euro mit lebenslanger Update-Berechtigung. www.dupehunter.de