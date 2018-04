Duden-Verlag bietet ab sofort kostenlose Online-Rechtschreibprüfung an

Der Duden-Verlag, Wächter über die deutsche Sprache, bietet ab sofort eine Online-Rechtschreibprüfung an. Damit kann eine ganze DIN-A4-Seite auf Orthographie und Grammatik geprüft werden.

Die [ext/http://www.duden.de/deutsche_sprache/rechtschreibprüfung]''Duden-Rechtschreibprüfung online''[/ext] arbeitet serverbasiert und direkt im Browser, es muss also nichts installiert werden. Der Service bietet in einem Eingabefenster die Gelegenheit, Texte von bis zu ca. 1.600 Zeichen Länge auf ihre Richtigkeit hin checken zu lassen. Gegenüber vielen anderen Rechtschreibprüfungen werden die Wörter im Satzzusammenhang hin kontrolliert und auch Grammatikfehler angezeigt. Entdeckte Fehler zeigt die Prüfung als Link an; beim Klick auf den Link werden diverse Lösungsvorschläge angeboten. Der korrigierte Text lässt sich anschließend per Copy & Paste wieder in die Textverarbeitung übernehmen. Da bei der Prüfung Textformatierungen verloren gehen, sollte sie möglichst früh erfolgen. Der Duden-Verlag sieht den Service als Marketing- und Werbemaßnahme für seine "Duden-Korrektor"-Reihe an. Diese Offline-Software wird für diverse Betriebssysteme, Plattformen und Programme angeboten. Zwar spricht die Pressemitteilung von einer kostenlose Start- und Testphase. laut Presssprecherin Angelika Böhm, ist aber nicht geplant, am unentgeltlichen Status der Online-Prüfung langfristig etwas zu ändern.