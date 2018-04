Neuer Blockbuster von den Shrek-Machern: "Drachenzähmen leicht gemacht"

"Drachenzähmen leicht gemacht" - erste Bilder und 6 Tipps zum Drachenzähmen

Dreamworks, das Animationsstudio der Erfolgsstreifen "Shrek" und "Madagaskar" holt dieses Mal Thors Hammer raus und lässt einen Wikingerstamm in 3D gegen unterschiedlichste Arten von Drachen ankämpfen. Unter dem Titel "Drachenzähmen leicht gemacht" beginnt der Spaß im Kino am 25. März 2010. Erste Bilder und sechs brandheiße Tipps zur Drachenbekämpfung in Form von lustigen Videoclips gibt es bereits jetzt auf magnus.de zu sehen.

© Paramount Pictures Germany GmbH "Drachenzähmen leicht gemacht"

Basierend auf den Büchern von Cressida Cowell versprechen die beiden "Lilo & Stitch"-Regisseure Chris Sanders und Dean DeBlois bei ihrem neuesten Werk "Drachenzähmen leicht gemacht" ab dem 25. März 2010 ein feuriges, brandlustiges Animationsabenteuer voller Action und Tempo. Fast selbstverständlich in diesen Tagen kommt das neue Wikinger- und Drachen-Abenteuer natürlich in 3D. Um das geht es in "Drachenzähmen leicht gemacht" Auf der kleinen Insel Berk, hoch oben im Norden, wird nicht lange gefackelt. Mordsstarke Wikinger müssen ihre Heimat vor wilden Drachen beschützen, die ihnen das Leben zur Hölle machen. Auch der schmächtige Teenager Hicks, Beiname "der Hüne", ist Feuer und Flamme für die Drachenjagd - nur leider hat er im Umgang mit Waffen zwei linke Hände. Da sein Vater niemand Geringeres ist als Haudrauf "der Stoische", Oberhaupt des Wikingerstammes und ein berühmter Drachenjäger, soll Hicks auf der Drachenschule nun auch die raue Kampfkunst der Wikinger erlernen. Doch ehe Hicks, der übrigens ein pfiffiger und begeisterter Tüftler ist, den gefürchteten Unterricht antreten kann, wird sein Dorf von einer wilden Drachen-Armada angegriffen. Das ist Hicks große Chance, einmal einen Drachen zu besiegen und die Ehre seines Vaters zu retten! Mit viel Mut und Köpfchen gelingt es ihm, einen "Nachtschatten", eine der gefährlichsten Drachenarten, abzuschießen. Doch anstatt seinem Vater von seinem bemerkenswerten Fang zu erzählen, freundet sich Hicks mit dem Nachtschatten an. Es ist der Beginn einer Freundschaft, die vor allem Hicks Welt auf den Kopf stellt: Ein Wikinger, der einen Drachen zum Freund hat? Damit verstößt er gegen die Wikingerehre, die seinem Vater beim Donner von Thor über alles geht ... Anzeige Kleine Drachenkunde Jeder echte Wikinger kennt sie - die sechs goldenen Regeln im Kampf gegen Drachen. Doch wenn der geübte Lehrer Grobian mit ansehen muss, welchen Blödsinn seine Schüler Hicks, Astrid, Rotzbakke, Fischbein und die Zwillinge Raffnuss & Taffnuss im Umgang mit den Drachen verzapfen, ist er mit seinem Wikingisch am Ende! Doch sehen Sie einfach selbst: sechs Lektionen zum Kampf gegen Drachen - viel Spaß! Lektion 1: Tödlicher Nadder Nur im toten Winkel des Tödlichen Nadder kann man seinen Angriff überleben. Bloß, wo ist der? Gucken Sie hier unter Lektion 1. Lektion 2: Gronckel Gronckel sind nur dann außer Gefecht, wenn man sie ordentlich nass macht. An der richtigen Stelle versteht sich... Wo jene Stelle ist, lernen Sie unter Lektion 2. Lektion 3: Riesenhafter Alptraum Die größte Schwäche des Riesenhaften Alptraums ist sein Kiefer. Wird er zugehalten, kann er nicht mehr angreifen. Zumindest nicht mit seinem Kiefer. Dafür aber... mehr dazu unter Lektion 3. Lektion 4: Wahnsinniger Zipper Laute Geräusche machen den Wahnsinnigen Zipper ganz konfus. Nur wer ordentlich Lärm macht, hat eine Chance auf den Sieg. Laut quatschen hilft allerdings nicht, wie man hier in Lektion 4 lernt. Lektion 5: Nachtschatten Gegen den Nachtschatten hat man keine Chance. Tut uns sehr leid, dazu steht auch nichts im Handbuch. Aber immerhin einen Erfahrungsbericht unter Lektion 5. Lektion 6: Schrecklicher Schrecken Ein Angriff des Schrecklichen Schrecken kündigt sich durch ein leises Zischen an. Wer es deutlich hören kann, dem brennen nicht nur die Ohren. Mehr dazu in der sechsten Lektion.

