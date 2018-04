Die Verleihung des Dr.-Erich-Salomon-Preises 2009 der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) an die US-amerikanische Fotografin Sylvia Plachy findet am

Die Verleihung des Dr.-Erich-Salomon-Preises 2009 der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) an die US-amerikanische Fotografin Sylvia Plachy findet in Kooperation mit dem Freundeskreis des Willy-Brandt-Hauses am 6. Februar 2010 in Berlin statt. Unter dem Titel "Waiting" wird zeitgleich eine Ausstellung mit Arbeiten aus dem Gesamtwerk der Fotografin eröffnet, die dort bis zum 28. März gezeigt wird. Sylvia Plachy wird zur Preisverleihung anwesend sein.

Preisverleihung: 6. Februar, 19 Uhr Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V.Stresemannstraße 28 10963 Berlin Foto: "Crossing Christopher Street", Sylvia Plachy www.dgph.de