Freenet.de bringt neues Domain-Einsteigerangebot

Domain-Einsteigerangebot "Homepage Plus" von Freenet.de

Der Portalbetreiber Freenet.de bietet seit Donnerstag das Domain-Einsteigerangebot "Homepage Plus" an. Damit sollen Kunden kinderleicht in fünf einfachen Schritten eine eigene Homepage bauen können - ohne HTML-Kenntnisse.

© Archiv Was muss eine moderne Homepage bieten?

Für knapp fünf Euro im Monat erhalten Kunden den Speicherplatz für ihre eigene Homepage und können den Homepage-Baukasten "LivePages" inklusive Fotolia Bildarchiv und Designs zur Gestaltung der eigenen Website nutzen. Darüber hinaus stehen weitere Funktionen wie Fotoalbum, Weblog, Gästebuch sowie ein Newsletter-Tool zur Verfügung, die sich alle schnell und einfach integrieren lassen sollen. Dank MySQL, PHP, Perl und Cron-Jobs lassen sich zum Beispiel Shop-Systeme oder Foren problemlos nutzen und per FTP oder WebFTP kann das eigene Homepage-Projekt administriert werden. Im Angebot enthalten sind zwei Top-Level-Domains (wählbar aus: .de, .eu, .org, .com, .net, .info, .biz) sowie 40 Subdomains. Für den E-Mail-Verkehr stehen bis zu 40 Postfächer mit integriertem Spam-Filter zur Verfügung. Anzeige