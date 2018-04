Unter den Bezeichnungen New York - London - Berlin bringt Dörr eine Reihe neuer Fototaschen im legeren Design: Es soll nicht auf den ersten Blick verraten,

Unter den Bezeichnungen New York - London - Berlin bringt Dörr eine Reihe neuer Fototaschen im legeren Design: Es soll nicht auf den ersten Blick verraten, dass sich in der Tasche eine Fotoausrüstung verbirgt. Dörr verspricht Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub von allen Seiten, komfortablen Transport und zusätzlichen Stauraum durch zwei erweiterbare Seitennetze , Platz für einen Laptop und eine Schlaufe für die Befestigung an einem Trolley. Die in drei Größen von 29 x 20 x 24 cm bis 38 x 20 x 29 cm erhältlichen Taschen sind ab 80 Euro zu haben. www.doerrfoto.de