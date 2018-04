DIVA-Verleihung 2009 in München

Zum 19. Mal wird am Abend des 27. Januars in München der Deutsche Entertainmentpreis DIVA verliehen. Neben den alljährlichen Jurypreisen vergeben die Veranstalter im Hotel Bayerischer Hof auch mehrere Publikumspreise für die erfolgreichsten Filme, DVDs und Musikproduktionen des vergangenen Jahres.

Einer darf sich dabei diesmal gleich doppelt freuen: Der bereits seit Monaten mit Preisen überhäufte Til Schweiger. Deutschlands Parade-Filmstar Nummer eins erhält die DIVA für seine Erfolgskomödie "Keinohrhasen" sowohl in der Kategorie Kino, als auch für den Verkaufserfolg der DVD. Die DIVA als Musikpreis geht an die Rockband AC/DC, die mit ihrem neuen Album "Black Ice" in kürzester Zeit den Dreifachplatin-Status erreichte. Der veranstaltende Great Moments Verlag erwartet eine Vielzahl prominenter Gäste aus der gesamten Entertainment-Branche zur Gala in München. Moderiert wird der Abend von MTV-Shootingstar Nina Eichinger.