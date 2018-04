Experten erklären aktuelle Fernsehtechnik

Display-Workshop in Stuttgart

Namhafte Referenten informieren am 4. Juli in Stuttgart über aktuelle Entwicklungen in Sachen Fernsehtechnik. Der Spezialist für Audio- und Video-Testsequenzen Burosch Audio-Video-Technik veranstaltet in Zusammenarbeit mit Video-HomeVision einen Display-Workshop mit acht Experten von Unternehmen wie Panasonic oder SIM2.

Die Nachfrage bei den beiden ersten Display-Workshops war so groß, dass sich Klaus Burosch für einen Neuauflage entschied. Der Geschäftsführer von Burosch Audio-Video-Technik holt deshalb am 4. Juli erneut Experten aus der Industrie nach Stuttgart, um über Themen von der Filmproduktion bis zur Displaykalibrierung zu informieren. Arne Wild, Chefentwickler bei Panasonic, berichtet etwa über die neuesten Features in Fernsehgeräten. Peter Schüller vom Video-HomeVision-Testlabor spricht über aktuelle Audio-Messtechnik. Weitere Gäste sind unter anderem Andreas Nolde von der Zeitschrift Chip, Carsten Rampacher vom Online-Magazin areaDVD und Hartmut Berberich vom Beamer-Hersteller SIM2. Der kostenlose Workshop findet am 4. Juli von 10 bis 18 Uhr im Bethanien Zentrum statt. Weitere Information zu den Referenten und den Inhalten erhalten Sie unter www.burosch.de. Anzeige