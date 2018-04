Digitalkamera Casio EX-H10 in zwei neuen Farbvarianten vorgestellt

Der Kamerahersteller Casio hat am Freitag in Japan zwei neue Farbvarianten seiner High-Zoom-Kamera EX-H10 vorgestellt.

Der Kamerahersteller Casio hat am Freitag in Japan zwei neue Farbvarianten seiner High-Zoom-Kamera vorgestellt.

Passend für den Herbst bringt Casio seine im Juli vorgestellte High-Zoom-Digitalkamera EX-H10 (magnus.de berichtete) in zwei neuen kühleren Farbvariationen auf den Markt. Ab neunten Oktober soll zunächst nur in Japan ein Modell in Gold-Braun und eines in Blau-Grau auf erhältlich sein. Die Casio Exilim EX-H10 verfügt über eine Auflösung von 12,1 Megapixeln und großen Zoombereich, vom 24 mm Weitwinkel bis zum 10fach optischen Zoom, teilte der Anbieter am Donnerstag mit. Damit können Bilder mit einer Auflösung von 4.000 x 3.000 Pixeln gemacht werden.

Anzeige

Die Kamera beherrscht außerdem die Aufnahme von hochauflösenden HD-Filmen. Der Anwender muss hierfür nur die Movie-Taste betätigen um Videos mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln einzufangen. Die EX-H10 gibt es in den Farben Silber, Pink oder Schwarz. Die EX-H10 nutzt SDHC-Speicherkarten und misst bei einem Gewicht von 164 Gramm 102,5 x 62 x 24,3 Millimeter. Casios unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 320 Euro