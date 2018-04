Die Flut der digitalen Bilderrahmen reißt nicht ab. Allein Braun Phototechnik hat in den letzten Wochen zwei Modelle vorgestellt und zeigt nun bereits die

Die Flut der digitalen Bilderrahmen reißt nicht ab. Allein Braun Phototechnik hat in den letzten Wochen zwei Modelle vorgestellt und zeigt nun bereits die nächsten beiden Varianten: Der DigiFrame 8009 ist mit einem 8-Zoll-TFT-Display mit 800 x 600 Pixel Auflösung bestückt. Ein Acryl und ein Buchenholzrahmen sollen für das passende Wohnzimmerambiente sorgen. Bedienen lässt sich der Rahmen direkt am Gerät oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Er liest Bilder von allen gängigen Speicherkartentypen ein. Der interne Speicher ist allerdings mit 128 MB vergleichsweise bescheiden. Der Braun DigiFrame 8009 wird 210 Euro kosten. Für 120 Euro mehr, also für 330 Euro gibt es den DigiFrame 1180 mit 11,3-Zoll-TFT-Display und 800 x 480 Pixel Auflösung. Auch er lässt sich via Fernbedienung steuern. Der interne Speicher ist mit 512 MB ebenfalls nicht üppig bestückt. Der DigiFrame 1180 kann jedoch von allen gängigen Speicherkarten nicht nur JPEG-Bilder lesen, sondern gibt auch MotionJPEG und MPEG-Videoclips sowie MP3-Audiodateien wieder. www.braun-phototechnik.de