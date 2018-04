Digital River, Inc., ein führender Anbieter globaler E-Commerce-Lösungen, gab Angang November bekannt, dass es einen E-Commerce-Vertrag mit Pentax Europe

Digital River, Inc., ein führender Anbieter globaler E-Commerce-Lösungen, gab Angang November bekannt, dass es einen E-Commerce-Vertrag mit Pentax Europe Imaging Systems unterzeichnet hat. Digital River wird unter dem Vertrag einen Online-Shop einführen und ein umfangreiches Sortiment an E-Commerce-Dienstleistungen anbieten, um den Online-Verkauf im Consumer-Bereich von Pentax-Kameras in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Ungarn zu unterstützen. Das Pentax Europa-Geschäft wird wahrscheinlich noch 2009 starten.

