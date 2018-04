Software

Digifish - Geheimnisse des Meeres für die Mittagspause

Spätestens seit Frank Schätzings Bestseller-Thriller "Der Schwarm" ist das Interesse an urzeitlichen Meeresbewohnern und den unbekannten Tiefen der Ozeane geweckt wie noch nie zuvor. Selbst über die unergründlichen Weiten des Weltalls wissen Forscher mehr als über die kilometertiefen Krater der Meere, in denen sich immer noch urzeitliche Lebewesen aufhalten. "Digifish - Ozeane der Urzeit" gibt einen Einblick in dieses faszinierende Universum vorgeschichtlicher Lebewesen.

Anzeige Spätestens seit Frank Schätzings Bestseller-Thriller "Der Schwarm" ist das Interesse an urzeitlichen Meeresbewohnern und den unbekannten Tiefen der Ozeane geweckt wie noch nie zuvor. Selbst über die unergründlichen Weiten des Weltalls wissen Forscher mehr als über die kilometertiefen Krater der Meere, in denen sich immer noch urzeitliche Lebewesen aufhalten. "Digifish - Ozeane der Urzeit" gibt einen Einblick in dieses faszinierende Universum vorgeschichtlicher Lebewesen. Weniger archäologisch aber nicht minder beeindruckend und noch lebensechter, präsentiert sich der neue 3D-Bildschirmschoner "Digifish - Aquarium". Virtuelle Realität, so wirklichkeitsnah wie ein echtes Aquarium. Digifish - Aquarium Aquarium ist das erste 3D-Aquarium der Digifish-Serie, das die fortschrittlichsten 3DVR und Biomechanik Technologien einsetzt. Digifish Aquarium zeigt Unterwasserlebewesen in allerhöchster Qualität. Sie können mit den Fischen spielen, sie berühren, stupsen, füttern oder einfach nur im 3D-Aquarium bewundern. Verwandeln Sie Ihren Bildschirmhintergrund mit nur einem Klick in ein lebendiges (!) 3D-Aquarium. "Digifish Aquarium" kostet 4,99 Euro, "Digifish Ozeane der Urzeit" 14,99 Euro. Beide Titel sind ab sofort im Handel erhältlich.

