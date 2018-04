"Die Legende von Aang" - Fantasy-Spektakel mit Twilight-Star Rathbone

"Die Legende von Aang" beschreibt sich als ein fesselndes Fantasy-Spektakel um den zwölfjährigen "Avatar"-Krieger Aang, der das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Laut Paramount wartet diese Abenteuerverfilmung mit atemberaubenden Effekten und einem jungen, talentierten Cast auf. Der Film erscheint ab 19. August in den deutschen Kinos.

Luft, Wasser, Erde und Feuer: Vier Elemente und zugleich vier stolze Nationen, die seit jeher von ihrem Meister, dem "Avatar", im Gleichgewicht gehalten werden - zumindest in längst vergangenen Zeiten. Mittlerweile ist ein Jahrhundert vergangen und die Schreckensherrschaft der Feuernation hat durch einen rücksichtslosen, brutalen Krieg gegen die anderen drei Nationen ein Zeitalter voller Zerstörung und Hoffnungslosigkeit eingeläutet. Befreit aus seinem Gefängnis im ewigen Eis, erkennt der junge Aang (Noah Ringer) seine Bedeutsamkeit als der nächste "Avatar" und dass nur er die Macht besitzen wird, alle vier Elemente zu beeinflussen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aang, der das Element Luft beherrscht, schließt sich der Wasserbändigerin Katara (Nicola Peltz) und ihrem Bruder Sokka (Jackson Rathbone) an und begibt sich gemeinsam mit ihnen auf eine abenteuerliche Reise voller Gefahren und schwieriger Prüfungen, um den Einklang der Nationen und den Frieden der gesamten Welt wiederherzustellen.

In der Hauptrolle debütiert Noah Ringer als Aang, an seiner Seite kämpfen Nicola Peltz ("Harold") und Jackson Rathbone ("Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen", "Twilight - New Moon") in den Rollen der Geschwister Katara und Sokka. "Slumdog Millionär" Dev Patel stellt sich dem Trio in ihrem erbitterten Kampf als Prinz Zuko, Sohn des Anführers der Feuernation, in den Weg. Noch prominenter geht es hinter der Kamera zu. Für sein kreatives Team konnte M. Night Shyamalan u.a. den mit einem Oscar ausgezeichneten Kameramann Andrew Lesnie ("Der Herr der Ringe"-Trilogie) sowie den Filmkomponisten James Newton Howard ("The Dark Knight") gewinnen. Die Produktion von "Die Legende von Aang" übernahmen zusammen mit Shyamalan Sam Mercer ("The Sixth Sense", "Unbreakable", "The Village - Das Dorf") und Frank Marshall ("Der seltsame Fall des Benjamin Button", "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels", "Seabiscuit").