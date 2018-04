"Die Grenze": Zweiteiliger Polit-Thriller von Sat.1 ab 17. März auf DVD

Montag und Dienstag Abend will Sat.1 seinem Fernseh-Publikum bildgewaltig vor Augen führen, was wäre, wenn Deutschland plötzlich wieder von einer Grenze geteilt wird. Und wie dieses fiktive Deutschland ist natürlich auch der Film in zwei Teile geteilt.

Montag und Dienstag Abend will Sat.1 seinem Fernseh-Publikum bildgewaltig vor Augen führen, was wäre, wenn Deutschland plötzlich wieder von einer Grenze geteilt wird. Und wie dieses fiktive Deutschland ist natürlich auch der Film in zwei Teile geteilt. Wer nun für die beiden Abende bereits andere Pläne geschmiedet hat oder schlicht nur den zu erwartenden zahlreichen Werbepausen entfliehen will, kann den hochkarätig besetzten Polit-Thriller auch auf DVD in einem Rutsch begutachten. Die DVD kommt am 17. März in den Handel, also bereits einen Tag nach der TV-Ausstrahlung.

Der Film-Vertrieb Kinowelt Home Entertainment veröffentlicht das Fernseh-Highlight "Die Grenze" (magnus.de berichtete) des Produzenten Nico Hoffmann ("Der Tunnel", "Die Sturmflut") ab Mittwoch als Doppel-DVD. In den Hauptrollen dieser fiktiven Chaostheorie spielen unter anderem Benno Fürmann, Thomas Kretschmann, Marie Bäumer, Anja Kling, Uwe Kockisch und Katja Riemann als Bundeskanzlerin. Die Leitung übernahm Regisseur Roland Suso Richter ("Dresden", "Mogadischu").

Kleiner Handlungsabriss zu "Die Grenze"

Deutschland in naher Zukunft: Die wirtschaftliche Situation hat sich extrem verschlechtert, die gesell-schaftliche Stimmung brodelt und die politischen Lager radikalisieren sich. Nach einem weltweiten Terroranschlag auf verschiedene Ölraffinerien kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die die Menschen auf die Barrikaden und in die Arme der extrem rechten Partei DNS von Maximilian Schnell (Thomas Kretschmann) treiben. Um diesen Albtraum zu verhindern, sieht die Bundesregierung nur die Möglichkeit, den Spitzenkandidaten der linken Gegenpartei (Jürgen Heinrich) heimlich aufzubauen, der jedoch eine Abspaltung Mecklenburg-Vorpommerns plant. Um die sich radikalisierenden Gruppen zu unterwandern, setzt Agentin Linda Jehnert (Anja Kling) alles auf eine Karte und bedient sich eines ehe-maligen Freundes und politischen Weggefährten Schnells: Rolf Haas (Benno Fürmann).

Ausführliche Hintergrundinformationen zu "Die Grenze" gibt es bei magnus unter [int:article,124722/]