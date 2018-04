Die Sektion Wissenschaft und Technik der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) verleiht den Robert-Luther-Preis 2009 an Gerhard Bonnet von der

Die Sektion Wissenschaft und Technik der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) verleiht den Robert-Luther-Preis 2009 an Gerhard Bonnet von der SpheroVR AG für die Entwicklung der Kamera "SpheroCam HDR". Dabei handelt es sich um ein vollsphärisches Kamerasystem, das Bilder in einem Arbeitsschritt mit einem Dynamikumfang von bis zu 26 Blenden aufnimmt. Das System kommt in Hollywood-Filmstudios, Designstudios von Autoherstellern und beim Bundeskriminalamt zum Einsatz. Der Preis besteht aus einer Medaille und einer Preissumme von 3000 Euro. Anlässlich der Preisverleihung richtet die Sektion Wissenschaft und Technik am 6. November 2009 in Köln einen kostenlosen Workshop zu den Themen High Dynamic Range (HDR) und Computer-Generated Imagery (CGI) aus. www.dgph.de www.spheron.com/de