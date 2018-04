Die US-amerikanische Fotografin Sylvia Plachy wird am 6. Februar 2010 im Willy-Brandt-Haus in Berlin mit dem Dr.-Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft

Die US-amerikanische Fotografin Sylvia Plachy wird am 6. Februar 2010 im Willy-Brandt-Haus in Berlin mit dem Dr.-Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) ausgezeichnet. Zeitgleich wird unter dem Titel "Waiting" eine Ausstellung mit Arbeiten aus dem Gesamtwerk der Fotografin eröffnet. Die Werke werden dort bis zum 28. März gezeigt. Der seit 1971 alljährlich für "vorbildliche Anwendung der Fotografie in der Publizistik" vergebenen Preis erinnert an Dr. Erich Salomon, den großen Fotografen der Weimarer Republik, dem der moderne Bildjournalismus starke Anregungen verdankt. Mit der 1943 in Budapest geborenen Sylvia Plachy ehrt die DGPh eine international renommierte Fotografin. Plachys Bilder stehen in bester Tradition der modernen amerikanischen Dokumentarfotografie, so wie sie von Robert Frank definiert wurde. Neben ihrer 30jährigen Tätigkeit für das New Yorker Magazin "Village Voice" arbeitete Plachy für viele bekannte Publikationen, wie "Newsweek", "GEO", "Vogue" und "Time Magazine", brachte mehrere Bücher heraus und hat zahlreiche, teilweise permanente Ausstellungen in verschiedenen Museen, so im "George Eastman House", "The San Francisco Museum of Modern Art" und dem "Museum of Modern Art" in New York (MoMA). www.dgph.de Foto: "After dark; newark, ©Sylvia Plachy