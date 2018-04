Starke Fotos von junge Leuten, Kinder- und Jugendkultur versprechen die Veranstalter des Deutschen Jugendfotopreises in ihren drei Ausstellungen mit jeweils

Starke Fotos von junge Leuten, Kinder- und Jugendkultur versprechen die Veranstalter des Deutschen Jugendfotopreises in ihren drei Ausstellungen mit jeweils 120 - 180 Fotos im Format 50 x 60 cm, die kostenlos ausgeliehen werden können. Die Präsentationen sollen zu kreativem Umgang mit der Fotografie motivieren und sind geeignet als Ergänzung bei Jugendkultur-Events oder Veranstaltungen zur Medienbildung. Der Deutsche Jugendfotopreis wird vom Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland im Auftrag des Bundesjugendministeriums veranstaltet. Die Ausstellung "Familien:Bilder" zeigt Fotos, mit denen Kinder und Jugendliche zum Ausdruck bringen, was ihnen Familie bedeutet. Die Ausstellung "Ein Bild von mir" enthält ungewöhnliche Portraits, Selbstportraits und Selbstdarstellungen. Welchen Spaß bereits Kinder im Vor- und Grundschulalter beim Fotografieren haben, zeigt die Ausstellung "Kinder:Bilder. Die Entdeckung der Fotografie". Die Ausleihbedingungen und Ansichtsbilder unter: www.jugendfotopreis.de Fotos Deutscher Jugendfotopreis: Carolin Lätsch, 13 Jahre, Foto "Rasenmähen" aus der Serie "Schwebende Pflichten" Julian Freisler, 8 Jahre Foto: "Meine Schwester Sonja"