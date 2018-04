Der Deutsche Jugendfotopreis lädt junge Amateur-Fotografen nicht älter als 25 zur Teilnahme am Wettbewerb um Preise im Gesamtwert von 14.000 Euro ein. Neben

Der Deutsche Jugendfotopreis lädt junge Amateur-Fotografen nicht älter als 25 zur Teilnahme am Wettbewerb um Preise im Gesamtwert von 14.000 Euro ein. Neben dem "Allgemeinen Wettbewerb" mit freier Themenwahl gibt es das Sonderthema "Wunderland". Es kann auf fotografische Weise oder in der Imaging-Kategorie "Next Level" mit digitalen Bild-Erfindungen umgesetzt werden. Außerdem gibt es noch einen Bereich für Fotoprojekte in Schulen und den Preis für die beste Foto-Reportage.

Die besten Bilder werden auf der photokina, der Weltmesse für Fotografie und Imaging ausgestellt. Damit alle gleiche Chancen haben, gibt es 4 Altersgruppen (bis 10, 11-15, 16-10, 21-25 Jahre). Bis zum 01. März 2010 ist Zeit, Ideen zu entwickeln, Projekte umsetzen und die Fotos per Post oder als Upload einzuschicken.

Der Wettbewerb wird veranstaltet vom Kinder- und Jugendfilmzentrum Deutschland, finanziert vom Bundesfamilienministerium und unterstützt vom Land Nordrhein-Westfalen sowie Organisationen der Fotobranche. www.jugendfotopreis.de