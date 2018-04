Im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen wurden 18 Fotobücher mit dem Prädikat "Sieger Deutscher Fotobuchpreis 2010" ausgezeichnet. Die Jury zeichnete 5 Titel

Im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen wurden 18 Fotobücher mit dem Prädikat "Sieger Deutscher Fotobuchpreis 2010" ausgezeichnet. Die Jury zeichnete 5 Titel mit "Siegertitel - Gold" und 11 Bücher mit "Siegertitel - Silber" in der Kategorie "Fotobildbände". In den Kategorien "Fotolehrbücher" sowie "Fotogeschichte / Fototheorie" wurde jeweils 1 mal "Silber" vergeben. Darüber hinaus wählte sie noch weitere 164 Titel unter allen Einsendungen aus, die das Prädikat "Nominiert 2010" erhielten. Die prämierten und ausgewählten Titel bilden zusammen die Wanderausstellung "Deutscher Fotobuchpreis 2010". Sie wird noch bis zum 13. 12. bei den Stuttgarter Buchwochen gezeigt wird und geht 2010 im In- und Ausland auf Tournee. Verliehen wird der Deutsche Fotobuchpreis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg. www.deutscher-fotobuchpreis.de