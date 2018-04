Deutsche Welle Fotowettbewerb - Blick auf den Klimawandel

"Hot Shots - Your View on Climate Change" lautet das internationale Motto eines Fotowettbewerbs, den die Deutsche Welle im Vorfeld einer intenationalen

"Hot Shots - Your View on Climate Change" lautet das internationale Motto eines Fotowettbewerbs, den die Deutsche Welle im Vorfeld einer intenationalen Konferenz im Juni in Bonn veranstaltet.

Die Folgen des Klimawandels sind für viele Menschen weltweit schon jetzt sichtbar und spürbar. Ob zuhause, im Urlaub oder auf Geschäftsreisen: Jeder begegnet Situationen, die mit dem Klimawandel in Verbindung stehen: Wasserknappheit, Dürre, Überflutungen, Temperaturveränderungen, Artensterben. Mit der Fotoaktion "Hot Shots" will das Deutsche Welle Global Media Forum diese persönlichen Eindrücke von und für Menschen aus aller Welt sichtbar machen.

Gefragt sind Fotos mit Situationen aus dem persönlichen Umfeld mit Bezug zum Klimawandel. Auch Bilder von Projekten, Aktionen und Kampagnen gegen den Klimawandel sind Teil von "Hot Shots". Das Team des Deutsche Welle Global Media Forums stellt verwendbare Bilder und Beschreibungen bei flickr und iMaps ein. Die daraus entstehende Weltkarte wird auf den Seiten des Global Media Forums 2010 eingebunden: www.dw-gmf.de. Unter den Teilnehmern an der Aktion "Hot Shots" verlost die Deutsche Welle nach dem Global Media Forum 2010 einen 8GB-ipod-Nano und zwei iPod Shuffle. Zum Wettbewerb