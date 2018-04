Der neue Bond im Blu-ray-Test

Erst ab 27. März ist "Ein Quantum Trost" offiziell auf Blu-ray Disc und DVD erhältlich. Doch schon jetzt ist klar: Der neueste Bond-Film entpuppt sich als Preisbrecher im Handel. Video-HomeVision hat getestet, ob das Blu-ray-Schnäppchen auch technisch und qualitativ hält, was es verspricht.

Das ist mehr als erfreulich: Blu-rays werden in Deutschland immer billiger. Preise bis zu 30 Euro für das High-Defintion-Format sind bald passe. Auch der neue Bond-Film "Ein Quantum Trost" ist beim Onlineshop Amazon.de für nur 17,97 Euro vorbestellbar - und das bereits drei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart.Amazon.de gilt nicht selten als Taktgeber im Markt. Andere Händler dürften somit bald nachziehen. Bond wird also superbillig, aber ist er auch gut? Video-HomeVison hat die Blu-ray Disc bereits vorab unter die Lupe genommen und auf Herz und Nieren geprüft. Nachzulesen ist der Test in der neuen Ausgabe, die ab 6. März überall am Kiosk erhältlich ist!

Neben dem Bond-Hit mussten sich außerdem 50 weitere Filme dem Urteil der Video-HomeVison-Experten stellen. Auf Ihre Heimkinotauglichkeit überprüft wurden Blu-rays wie "Hellboy II - Die goldene Armee", "Stirb langsam - jetzt erst recht", "Burn After Reading", und "Tropic Thunder", sowie DVDs wie "Der Baader-Meinhof Komplex" und "Max Payne".

Kinokritiken gibt's zu Filmen wie dem Oscar-Abräumer "Slumdog Millionär", dem Berlinale-Erfolg "Hilde" mit Heike Makatsch, Clint Eastwoods neuem Meisterwerk "Gran Torino" und dem Abenteuerfilm "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde", der in einigen Kinos auch in 3D gezeigt wird. Welche Themen Sie außerdem in der kommenden Ausgabe finden, sehen Sie hier: [int:article,91268/]