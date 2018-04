Travianer: Leben im Online-Dorf

Der Browserspiel-Tipp

Die Zeit der ruhigen Tage ist vorbei. Treten Sie Erbschaft an, die Sie in ein antikes Dorf führt. Nun haben Sie zwar ein eigenes Häuschen, aber auch einen Familienfluch an der Backe...

© Archiv In Travianer bestreiten Sie den spaßigen und abwechslungsreichen Onlinealltag eines Dorfbewohners.

Travianer ist ein kostenloses Spiel, das direkt im Webbrowser abläuft, es müssen keine Plug-ins oder Erweiterungen installiert werden. Im Spiel meistert man das Leben eines Dorfbewohners. Man kann Berufe erlernen, Rohstoffe ernten und Handel treiben. In Mini-Spielchen misst man sich mit anderen Usern. Man besitzt ein eigenes Häuschen, das sich im Verlauf der Zeit mit Möbeln und Accessoires verschönern lässt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kooperation mit anderen Spielern, dazu schließt man sich in Gilden zusammen. Viele gute Ideen machen Travianer zu einem der derzeit besten Browser-Spiele. Anzeige