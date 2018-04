Denon schickt Kompaktanlage mit iPod-Pimper ins Rennen

Der Hifi-Bauer Denon hat am Mittwoch seine neue Kompaktanlage D-F107 vorgestellt. Das Hifi-System soll iPod-freundliche Anschlüss bieten und den Sound der Apple-Geräte verbessern.

Wumms mit 2 mal 65 Watt

Die Endstufensektion der Anlage des Receiver-Bausteins DRA-F107 leistet 2 mal 65 Watt und verfügt über ein integriertes UKW/MW-Radio. Wer noch über eine CD-Sammlung verfügt, kann die Silberscheiben im CD-Player DCD-F107 einlegen. Das Abspielgerät soll auf höherklassige Denon-Stereokomponenten zurückgreifen können wie einen 24 Bit D/A-Wandler (192 kHz). Für das Radioprogramm ist der Stereo Receiver DRA-F107 zuständig. Damit die Anlage noch ins Bücherregal passt, hat Denon das Flächenmaß auf 25 mal 25 Zentimeter reduziert. Das neue Mini-System ist ab Ende August in schwarzer oder premium-silberner Ausführung in Kombination mit Lautsprechern in schwarzer oder Kirschholz-Optik für 650 Euro zu haben.