Denon: Neuer Stereo-Vollverstärker und CD-Spieler vorgestellt

Der Spezialist für HiFi- und Heimkinokomponenten Denon hat am Mittwoch zwei neue Geräte aus seiner "Advanced Evolution" Serie vorgestellt. Die Kombination aus Stereo-Vollverstärker und CD-Player ist auf einander abgestimmt und kann Musik von iPods und anderen MP3-Playern wiedergeben.

Denon will mit dem Vollverstärker PMA-710AE und dem CD-Spieler DCD-710AE ein Mittelklasse-Duo mit "höchsten Ansprüchen an Wiedergabe- und Verarbeitungsqualität" entwickelt haben. Der Stereoverstärker soll dank einer sogenannten "High-Current(HC)-Single-Push-Schaltung" sowohl dynamische als auch filigrane Klänge liefern. Mit ausgesuchten Bauteilen, optimierter Chassiskonstruktion sowie aufwändigem Klang-Tuning soll der PMA-710AE eine Musikwiedergabe liefern, die nahe an Studioqualität herankommt.

Als auf den Verstärker abgestimmten Zuspieler schickt Denon den CD-Player DCD-710AE mit ins Rennen. Der Player ist mit einem breiten Spektrum an Audiotechnologien ausgestattet. Dank "AL24 Processing" und "DAC Master Clock-Design" soll er einen Klang liefern, der sonst nur aus höheren Preisklassen bekannt ist. Der DCD-710AE besitzt eine USB-Schnittstelle für die direkte iPod-Wiedergabe und soll auch MP3- sowie WMA-Dateien von anderen Quellen wiedergeben können.

Der Vollverstärker Denon PMA-710AE und der CD-Spieler DCD-710AE sind laut Hersteller ab Ende Juli im autorisierten Fachhandel zum Preis von jeweils 399 Euro erhältlich.