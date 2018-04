Mit dem Delock DL-91676 kündigt die Tragant Handels-GmbH den weltweit ersten CFast-Kartenleser an. Er ermöglicht den schnellen Datenaustausch zwischen

Mit dem Delock DL-91676 kündigt die Tragant Handels-GmbH den weltweit ersten CFast-Kartenleser an. Er ermöglicht den schnellen Datenaustausch zwischen CFast-Karten und PC/Notebooks über eine eSATA-Verbindung. CFast ist der neue Speicherkartenstandard der "Compact Flash Association" für Karten mit einer SATA-Schnittstelle. Während mit herkömmlichen CF-Karten mit dem PATA-Standard maximale Datenübertragungsraten von 133 MB/s möglich sind, erreicht SATA 3.0Gb Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 MB/s, die das Übertragen großer Datenmengen wie z. B. von Digital-SLRs mit HD-Videofunktion beschleunigen. Der CFast-Kartenleser im schwarzen Aluminiumgehäuse kann auch über USB mit Strom versorgt werden. Tragant rechnet in naher Zukunft mit einer stark ansteigenden Verbreitung von CFast-fähigen Geräten, wie digitalen SLR-Kameras, Handheld PCs, Single-Bord Computern, Datenrecordern und anderen Industriegeräten. Der DL-91676 wird über IT-Distributoren, Elektronik- und IT-Fachgeschäfte, Katalogversender, Webshops sowie Retailer in Europa für knapp 50 Euro vertrieben. www.delock.de