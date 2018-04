Die Cullmann-Kamerataschen Berlin Compact und Vario kommen ab Ende Januar in vier unterschiedlichen Karomustern sowie einer schwarzen Variante in fünf

Die Cullmann-Kamerataschen Berlin Compact und Vario kommen ab Ende Januar in vier unterschiedlichen Karomustern sowie einer schwarzen Variante in fünf verschiedenen Größen. Alle Taschen der Serie besitzen das Q+S System (Quick + Safe), ein displayreinigendes Innenmaterial und eine robuste Polsterung. Die fünf verschiedenen Größen bieten Platz für Kompakt- und Bridgekameras, Camcorder, externe HDD, MP3-Player, Handys, etc. Die große Taschenöffnung erleichtert den Zugang zum Equipment, die zusätzliche Außentasche bietet Stauraum für Speicherkarten oder Mikrofasertuch. Die Preise reichen von 10 bis 13 Euro für die Berlin Compact-Modelle und 16 bis 18 Euro für die Vario-Modelle. www.cullmann-foto.de