Cullmanns Lagos-Hartschalentaschen für Kompaktkameras gibt es jetzt in den weiteren Größen Compact 70 und 400 sowie die Compact 100 in leuchtendem Blau. Sie eigenen sich auch für iPods, Smartphones und mobile Speichergeräte. Seitliche Stegbänder verhindern, dass der Inhalt beim Öffnen des Etuis herausfällt. Insgesamt gibt die Lagos damit in fünf Größen und acht knalligen Farben. Die Hartschalentaschen Lagos Compact 100 blue (60x95x20 mm) sowie Compact 70 black (55x90x20mm) und Compact 400 black (70x115x22 mm) sollen Ende November 2009 für rund 13 Euro in den Handel kommen.

