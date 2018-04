Auf seiner japanischen Homepage stellt Cosina Voigtländer-Adapter vor, die die Verwendung von Objektiven mit Nikon-F- oder Pentax-K-Bajonett an Micro-Four-Thirds-Kameras erlauben. Die Adapter bilden eine rein mechanische Verbindung, so dass nur Objektive mit manuellen Einstellmöglichkeiten für Blende und Entfernung bei entsprechend eingeschränkter Kamera-Automatik verwendet werden können. Das gilt sowohl für die entsprechend aufgelisteten Zeiss-Konstruktionen der Voigtländer Classic-Collection wie auch für Original-Objektive. Die Adapter kosten in Japan jeweils umgerechnet rund 150 Euro. Der Markenname Voigtländer lässt vermuten, dass die Adapter zukünftig auch von Ringfoto auf dem deutschen Markt angeboten werden.

www.cosina.co.jp/seihin/voigt/acce/adapter/mfta-sl.html