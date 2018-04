Cosina hat in Japan zu seinen Voigtländer Bessa-Kameras die klassische 5-linsige Heliar-Objektiv-Konstruktion von 1900 in zwei Varianten neu aufgelegt. Die

Cosina hat in Japan zu seinen Voigtländer Bessa-Kameras die klassische 5-linsige Heliar-Objektiv-Konstruktion von 1900 in zwei Varianten neu aufgelegt. Die 50mm-Objektive mit M39-Leica-Gewindeanschluss im traditionellen Design kommen in Lichtstärke f/3,5 mit versenkbarem Tubus oder dank einem modernen Glas mit Ultra-High-Brechungsindex mit Lichtstärke f/2,0 statt ursprünglich f/2,8. Die aus vernickeltem Messing gefertigten Objektive zeichnen sich durch eine besonders wertige Verarbeitung aus. Mit Adapter lassen sich die Optiken auch an Kameras mit M-Bajonett verwendet werden. Das Heliar 2,0/50mm soll in einer weltweit limitierten Auflage von 600 Stück im November in Japan zu einem Preis von umgerechnet 560 Euro netto erhältlich sein, das Heliar 3,5/50mm schon im Oktober in ebenfalls auf 600 Stück limitierter Auflage für 520 Euro ohne Steuern.

http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/v-lens/v-l-m/h50-2-3.5/index.html Vertrieb Deutschland:www.voigtlaender.de