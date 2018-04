CeBIT: Filme in Echtzeit anpassen

Die deutsche Firma Impossible Software zeigte auf der CeBIT 2009 das laut eigener Aussage "weltweit erste interaktiv veränderbare Video in Echtzeit"

Mit der Video-on Demand-Lösung JetStream Video ist es möglich, laufende Videos in weniger als einer Sekunde beliebig oft individuell zu modifizieren. Dadurch können beliebig viele Nutzer ein einziges Basisvideo praktisch zeitgleich nach deren persönlicher Auswahl für IP-TV-Clients, Webseiten, POS-Installationen und mobile Geräte konfigurieren. Als Beispiel wählten die Hamburger und Berliner Entwickler eine virtuelle Probefahrt mit dem neuen Audi A5 Cabriolet. Als Ursprungsmaterial diente ein in einem 3D-Programm erzeugtes Modell des Cabrios, das in Form von TIFF-Sequenzen mit Alphakanal vorlag.

Während der Präsentation ließen sich beispielsweise die Metallic-Lackierungen ändern oder die Radspeichen in einem eigenen Modus auswechseln. Je bereitstehendem Stream soll die Lizenz 500 Euro kosten, eine Benutzeroberfläche bis etwa Mai folgen. Halle 006 (Webciety); Stand G60 (T2.09)