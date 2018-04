Carl Zeiss kündigt eine die neue Objektivreihe ZF.2 für digitale Spiegelreflexkameras mit (Nikon-)F-Bajonett an und verspricht damit schnellere und einfachere

Carl Zeiss kündigt eine die neue Objektivreihe ZF.2 für digitale Spiegelreflexkameras mit (Nikon-)F-Bajonett an und verspricht damit schnellere und einfachere Handhabung. Dank einer elektronischen Schnittstelle sollen die ZF.2-Objektive alle wichtigen Betriebseinstellungen Zeit, Blende oder Brennweite an die Kamera übergeben können. Die ZF.2 Objektive sind zu Preisen zwischen 650 und 1.650 Euro in acht Brennweiten verfügbar, sechs davon ab Ende November: 3,5/18, 2,8/21, 2/35, 1,4/50, 2/50 und 1,4/85 mm. Im Frühjahr 2010 werden außerdem das Distagon T* 2/28 ZF.2 und das Makro-Planar T* 2/100 ZF.2 erhältlich sein. Das Distagon T* 2,8/25 ZF wird laut Zeiss gerade einer grundlegenden Überarbeitung und Optimierung unerzogen und daher erst später für weitere Anschlüsse zur Verfügung stehen. www.zeiss.de