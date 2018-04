Canon: Zwei neue High-Definition Camcorder in Japan vorgestellt

Canon, der Spezialist für digitale Kameras und Camcorder hat am Donnerstag in Asien zwei neue High-Definition-Camcorder angekündigt. Magnus.de hat für Sie die Informationen der japanische Internetseite zusammengefasst.

Die beiden Kameras besitzen einen internen Flash-Speicher mit einer Kapazität von 64 GByte, der optional mit SD-/SDHC-Speicherkarten mit bis zu 32 GByte erweitert werden kann. Überarbeitet wurde in beiden Modellen der Bildstabilisator, der laut Hersteller Verwackler und zitternde Aufnahmen um ein vielfaches besser korrigieren kann. Ein Full-HD-CMOS-Sensor soll zusammen mit dem Digic-DV-III-Bildprozessor für optimale Bildqualität sorgen. In der höchsten Qualitätseinstellung zeichnen die Camcorder mit einer maximalen Bitrate von 24 Mbit in der Sekunde auf. Die Kodierung erfolgt im MPEG-4-Format. Die Camcorder werden in Japan Anfang August unter der Bezeichnung Canon iVIS HF21 und Canon iVIS HF S11 in den Handel kommen.

Der HF21 ist mit gerade 340 Gramm ein Leichtgewicht unter den HD-Camcordern. Sie besitzt einen optischen 15-fach-Zoom und einen "High-Speed" Autofokus, der auch bewegte Motive schnell scharf stellen soll. Als zusätzliches Feature gibt es die Face-Detection, die automatisch auf Gesichter im Blickfeld fokussiert. Bild-Prozessor und -Sensor des kleineren Modells, der Canon HF S11, sind identisch mit denen der HF21. Der nur 450 Gramm schwere Camcorder soll mit einer Akkuaufladung bis 100 Minuten Filmmaterial (im SP-Modus) aufnehmen können.

Zu den Preisen hat der Hersteller bisher noch keine Angaben gemacht. Über die Markteinführung für den europäischen Raum gibt es derzeit noch keine Informationen.