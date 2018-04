Canon zeigt neue Profi-DSLR-Kamera EOS-1D Mark IV

Der Kamerahersteller Canon hat am Dienstag eine neue digitale Spiegelreflexkamera für Profis vorgestellt. Die EOS-1D Mark IV löst die EOS-1D Mark III ab und richtet sich an Sport-, Natur- und Pressefotografen.

Mit der Canon EOS-1D bringt der Hersteller sein neues Top-Modell in der EOS-Serie auf den Markt. Die EOS-1D Mark IV besitzt gleich zwei Bildprozessoren vom Typ "DIGIC-4", die laut Canon zehn Serienbilder in der Sekunde mit voller Auflösung von 16,1 Megapixel ermöglichen sollen. Der Pufferspeicher soll mit dieser Auflösung bis zu 121 JPEG-Bilder in Folge zwischenspeichern können, mit dieser Kombination soll die "Mark IV" zum idealen Werkzeug für Sportfotografen werden. Aufnahmen ohne Blitz sollen dank dem ISO-Bereich von 102.400 auch bei schlechter Beleuchtung möglich sein. Um die Scharfstellung soll sich ein System aus 45 einzeln adressierbaren Autofokuspunkten kümmern und 39 Kreuzsensoren, die sich gleichmäßig über die gesamte Fokusfläche verteilen.

Die EOS-1D Mark IV beherrscht drei RAW-Formate unterschiedlicher Auflösung. In der Standard-Einstellung RAW mit 16 Megapixeln, M-RAW mit neun und S-RAW mit vier Megapixeln. Für eine automatische Anpassung von Kontrast und Helligkeit soll der erstmals in der Profi-EOS-Reihe zum Einsatz kommende "Auto Lighting Optimizer" sorgen. So will Canon die zeitaufwändige Nachbearbeitung des Bildmaterials am Rechner minimieren. Videos soll die DSLR-Kamera mit Full-HD-Auflösung und 1080p aufzeichnen, wahlweise stehen Bildraten mit 24p, 25p und 30p zur Verfügung. Wer nicht in voller High-Definition Qualität filmen möchte, kann Videoclips in HD-Ready mit 720p und mit Bildraten von 50 oder 60 Einzelbildern in der Sekunde aufnehmen. Den Ton zeichnet die Kamera jedoch nur mono über das eingebaute Mikrofon auf, über ein externes Stereomikrofon (optional) ist die Aufzeichnung von Stereoton möglich.

Die Canon EOS-1D Mark IV soll ab Mitte Dezember im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei rund 4.700 Euro.