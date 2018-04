Ab sofort ist die Canon Service-Hotline für Consumer-Produkte unter der normalen Frankfurter Ortsnetz-Telefonnummer 069-29 99 36 80 erreichbar. Die Kosten für

Ab sofort ist die Canon Service-Hotline für Consumer-Produkte unter der normalen Frankfurter Ortsnetz-Telefonnummer 069-29 99 36 80 erreichbar. Die Kosten für einen Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit dem Telefonanbieter ab. Für Nutzer einer Festnetz-Flatrate fallen so keine zusätzlichen Kosten für Service-Gespräche an. Bei Fragen oder Problemen zu Canon Consumer-Produkten hilft die Service-Hotline montags bis freitags telefonisch von 8:00 bis 17:30 Uhr unter der neuen Festnetznummer weiter. Online ist der Canon-Service unter www.canon.de/support erreichbar. Canon-Nutzer können über ein Kontaktformular Support-Anfragen an den Service zu schicken. www.canon.de/support