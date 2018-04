Die neue Canon-Software "Easy-PhotoPrint for iPhone" (Canon iEPP) ist kostenlos per Download im iTunes App Store erhältlich. Die einfach zu bedienende

Die neue Canon-Software "Easy-PhotoPrint for iPhone" (Canon iEPP) ist kostenlos per Download im iTunes App Store erhältlich. Die einfach zu bedienende Anwendung ermöglicht den Fotodruck von einem kompatiblen iPhone oder iPod touch über die kabellos per WiFi verbundenen Canon-Multifunktionssysteme Pixma MP990, Pixma MP640 oder Pixma MP560. www.canon.de http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331269951&mt=8