Canon verzeichnet die Produktion des fünfzigmillionsten EF-Objektivs. Die Jubiläumszahl wurde mit der Fertigung eines EF 2,8/100mm L Makro IS USM erreicht. 10 Millionen Canon-Objektive wurden alleine in den letzten zwei Jahren produziert. Die EF-Geschichte begann 1987 mit der Einführung der ersten EOS-Kamera, der EOS 650, und brachte zahlreiche technologische Neuerungen.

1987 erstes Objektiv mit Ultraschallmotor - EF 2,8/300mm L USM 1995 erstes Wechselobjektiv mit Bildstabilisator - EF 4-5,6/75-300mm IS USM 2001 erstes Super-Teleobjektiv mit einem Mehrschichten-Beugungsglied - EF 4/400mm 1:4 DO IS US 2008 erstes Objektiv mit Subwavelength Structure Coating (SWC), einer optimierten Linsenvergütung - EF 1,4/24 mm L II USM 2009 erstes Objektiv mit Hybrid-Bildstabilisator - EF 2,8/100mm L Makro IS USM Aktuell umfasst das Canon-System rund 60 EF- und EF-S-Objektive.

