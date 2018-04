Einen hochinteressanten Einblick in Aufbau und Innenleben einer Canon Ixus 920IS bis hin zu mikroskopischen Details eines aktuellen Digic-4-Prozessors bittet die englischsprachige japanische Internetseite Tech-On.

Da Canon keine Angaben zur Funktionsweise seines AF-Trackings macht, ermittelten die Autoren z. B. in einem des in vier Kapitel aufgeteilten Beitrags am Beispiel einer einfarbigen und einer getigerten Katze, dass das System vermutlich mit Farberkennung arbeitet, da es bei der gemusterten Katze versagte.

